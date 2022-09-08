В знак скорби: сайт британской королевской семьи стал черным

Сегодня на официальном сайте британской королевской семьи были внесены изменения в связи с кончиной 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II - самого долгоправящего монарха в истории страны.

Главная страница сайта стала черной, и на ней опубликован портрет королевы в день, когда она взошла на престол, а также написаны годы ее жизни: 1926-2022.

Также там указано, что королева мирно скончалась сегодня днем. Старший сын Елизаветы II - теперь король Великобритании, о чем также сказано в сообщении.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра".

Также изменены и официальные страницы королевской семьи в Instagram. С аватарки убрали портрет королевы и поставили туда герб Великобритании.

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