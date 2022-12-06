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В знак смирения и уважения: король Чарльз III пришел в храм в носках и с тюрбаном на голове

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
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В знак смирения и уважения: король Чарльз III пришел в храм в носках и с тюрбаном на голове

Король ЧАрльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III посетил сегодня Лутон и пообщался с волонтерами.

Сегодня, 6 декабря, король Карл III посетил сикхский храм, недавно построенный Гуру Нанак Гурдвара, в Лутоне. 

Во время визита 74-летний монарх снял обувь и покрыл голову бело-серо-синим клетчатым тюрбаном в знак смирения и уважения.

Во время встречи с волонтерами в храме король также делал традиционный жест намасте, который он часто использовал в качестве приветствия во время пандемии вместо рукопожатия.

Король ЧАрльз III / © Getty Images
Король ЧАрльз III / Фото: Getty Images

На шее Чарльза также была наброшена традиционная шаль для медитации, когда он находился в молитвенном зале храма.

Король ЧАрльз III / © Getty Images
Король ЧАрльз III / Фото: Getty Images

Его приветствовал профессор Гурч Рандхава, член сикхской конгрегации в Гурдваре, заместитель лейтенанта и директор Института медицинских исследований Бедфордширского университета.

Он также встретился с волонтерами, которые руководят сикхской школой, и поговорил со студентами, изучающими панджаби и традиционную музыку.

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Дата публикации
Просмотры
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