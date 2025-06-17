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В золоте и бриллиантах: герцогиня Софи надела колье за 271 тысячу гривен на праздничное мероприятие
Герцогиня Софи появилась в потрясающем ожерелье на параде Trooping the Colour в честь дня рождения короля Чарльза III.
В субботу герцогиня Эдинбургская посетила с мужем принцем Эдвардом официальный парад в честь дня рождения короля в Лондоне.
Софи надела зеленое шелковое платье с рукавами-фонариками от бренда Beulah London и дополнила образ соломенной шляпой-таблеткой от Jane Taylor, которую украшал большой бант из органзы.
Королевская особа дополнила образ подвеской G.Collins and Sons 'Diamond Set Infinity Pendant', которая на сайте ювелирного дома стоит 4850 фунтов стерлингов (271 808 гривен). Подвеска с россыпью бриллиантов в центральной части и ореолом бриллиантов вокруг нее, ее Софи носит с 2017 года.
В карете герцогиня ехала вместе с мужем принцессы Анны — сэром Тимом Лоуренсом. Ее двое детей, леди Луиза Виндзор и Джеймс, граф Уэссекский, не присутствовали на мероприятии. А ее муж принц Эдвард ехал верхом на лошади в качестве полковника шотландской гвардии.