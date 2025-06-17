В золоте и бриллиантах: герцогиня Софи надела колье за 271 тысячу гривен на праздничное мероприятие

Герцогиня Софи / © Getty Images

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В субботу герцогиня Эдинбургская посетила с мужем принцем Эдвардом официальный парад в честь дня рождения короля в Лондоне.

Софи надела зеленое шелковое платье с рукавами-фонариками от бренда Beulah London и дополнила образ соломенной шляпой-таблеткой от Jane Taylor, которую украшал большой бант из органзы.

Герцогиня Софи и сэр Тимоти Лоуренс / © Getty Images

Королевская особа дополнила образ подвеской G.Collins and Sons 'Diamond Set Infinity Pendant', которая на сайте ювелирного дома стоит 4850 фунтов стерлингов (271 808 гривен). Подвеска с россыпью бриллиантов в центральной части и ореолом бриллиантов вокруг нее, ее Софи носит с 2017 года.

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Герцогиня Софи / © Getty Images

В карете герцогиня ехала вместе с мужем принцессы Анны — сэром Тимом Лоуренсом. Ее двое детей, леди Луиза Виндзор и Джеймс, граф Уэссекский, не присутствовали на мероприятии. А ее муж принц Эдвард ехал верхом на лошади в качестве полковника шотландской гвардии.

Trooping the Colour 2025 / © Associated Press