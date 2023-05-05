В золотих туфлях и огромных бриллиантах: королева Таиланда Сутида посетила предкоронационный прием

Сегодня в Букингемском дворце состоялся прием в честь коронации короля Чарльз III.

Предкоронационный прием для зарубежных гостей состоялся сегодня, 5 мая. В Букингемском дворце собрались монархи, президенты и их спутницы. Среди гостей была княгиня Шарлин в брючном костюме с обнаженной спиной, Елена Зеленская в изысканном платье с золотой брошью, принцесса Кейт в платье от любимого бренда и многие другие.

Посетили мероприятие также королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн.

Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / Фото: Getty Images

Королева была одета очень эффектно. Сутида надела жемчужно-голубое парчовое платье с широким золотым поясом, стилизованное под национальную одежду и золотые туфли на шпильках.

Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / Фото: Getty Images

Изюминкой образа стало роскошное ожерелье, состоящее из огромных бриллиантов. Не менее впечатляющие камни были в кольце королевы, более мелкая россыпь бриллиантов украшала брошь, пряжку ремня и серьги.

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