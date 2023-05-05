Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В золотих туфлях и огромных бриллиантах: королева Таиланда Сутида посетила предкоронационный прием

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В золотих туфлях и огромных бриллиантах: королева Таиланда Сутида посетила предкоронационный прием

Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / Фото: Getty Images

Сегодня в Букингемском дворце состоялся прием в честь коронации короля Чарльз III.

Предкоронационный прием для зарубежных гостей состоялся сегодня, 5 мая. В Букингемском дворце собрались монархи, президенты и их спутницы. Среди гостей была княгиня Шарлин в брючном костюме с обнаженной спиной, Елена Зеленская в изысканном платье с золотой брошью, принцесса Кейт в платье от любимого бренда и многие другие. 

Посетили мероприятие также королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн. 

Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / © Getty Images
Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / Фото: Getty Images

Королева была одета очень эффектно. Сутида надела жемчужно-голубое парчовое платье с широким золотым поясом, стилизованное под национальную одежду и золотые туфли на шпильках.

Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / © Getty Images
Королева Таиланда Сутида и король Таиланда Вачиралонгкорн / Фото: Getty Images

Изюминкой образа стало роскошное ожерелье, состоящее из огромных бриллиантов. Не менее впечатляющие камни были в кольце королевы, более мелкая россыпь бриллиантов украшала брошь, пряжку ремня и серьги. 

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
514
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация