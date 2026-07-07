В золотисто-бежевом жакете и юбке с цветочным принтом: супругу премьера Канады сфотографировали в аэропорту Анкары

Марк и Диана Карни / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни со своей женой Дианой Фокс Карни прибыл в Анкару, где стартовал саммит НАТО.

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Для официальной поездки Диана выбрала женственный наряд, сочетающий классический крой и летнюю цветовую гамму. На ней был укороченный жакет золотисто-бежевого оттенка с металлическим блеском, крупными пуговицами в тон, накладными карманами и рукавами длиной три четверти. Манжеты были украшены тонкими декоративными вставками.

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Диана сочетала жакет с желтой юбкой длины миди, украшенной нежным цветочным принтом в бело-зеленой гамме, а также со светло-коричневыми замшевыми балетками с кожаными носками.

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Марк и Диана Карни / © Associated Press

Она сделала прическу с объемом у корней, украсила руки белыми часами и лаконичным кольцом.

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