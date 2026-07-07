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В золотисто-бежевом жакете и юбке с цветочным принтом: супругу премьера Канады сфотографировали в аэропорту Анкары
Диана Фокс Карни выбрала для перелета женственный летний образ в светлых оттенках.
Премьер-министр Канады Марк Карни со своей женой Дианой Фокс Карни прибыл в Анкару, где стартовал саммит НАТО.
Для официальной поездки Диана выбрала женственный наряд, сочетающий классический крой и летнюю цветовую гамму. На ней был укороченный жакет золотисто-бежевого оттенка с металлическим блеском, крупными пуговицами в тон, накладными карманами и рукавами длиной три четверти. Манжеты были украшены тонкими декоративными вставками.
Диана сочетала жакет с желтой юбкой длины миди, украшенной нежным цветочным принтом в бело-зеленой гамме, а также со светло-коричневыми замшевыми балетками с кожаными носками.
Она сделала прическу с объемом у корней, украсила руки белыми часами и лаконичным кольцом.