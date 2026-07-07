ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

В золотисто-бежевом жакете и юбке с цветочным принтом: супругу премьера Канады сфотографировали в аэропорту Анкары

Диана Фокс Карни выбрала для перелета женственный летний образ в светлых оттенках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Марк и Диана Карни

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни со своей женой Дианой Фокс Карни прибыл в Анкару, где стартовал саммит НАТО.

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Для официальной поездки Диана выбрала женственный наряд, сочетающий классический крой и летнюю цветовую гамму. На ней был укороченный жакет золотисто-бежевого оттенка с металлическим блеском, крупными пуговицами в тон, накладными карманами и рукавами длиной три четверти. Манжеты были украшены тонкими декоративными вставками.

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Диана сочетала жакет с желтой юбкой длины миди, украшенной нежным цветочным принтом в бело-зеленой гамме, а также со светло-коричневыми замшевыми балетками с кожаными носками.

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Марк и Диана Карни / © Associated Press

Она сделала прическу с объемом у корней, украсила руки белыми часами и лаконичным кольцом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie