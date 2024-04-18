В золотисто-желтом наряде и туфлях с бантами: 76-летняя Хиллари Клинтон посетила премьеру на Бродвее

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь страны выглядела красиво и ярко на ивенте.

Хиллари Клинтон посетила премьеру The Wiz на Бродвее в театре Marquis Theatre в Нью-Йорке.

Там она появилась в золотисто-желтом наряде, под которым на ней был черный топ и черные брюки-клеш. Аутфит Хиллари дополнила желтым шарфом в клетку и с бахромой, а также черными замшевыми туфлями с бантами.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Лук экс-первая леди дополнила аккуратной укладкой, макияжем с черными стрелками и розовой помадой, серьгами-клипсами, золотыми цепочками с подвеской и золотыми браслетами.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Хиллари Клинтон вместе с мужем побывала на государственном ужине в Белом доме. Там она предстала в разноцветном широком платье-балахоне с флористическими мотивами.

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