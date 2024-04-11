В светлом костюме и с жемчугом на шее: королева Максима и с королем Виллемом-Александром на церемонии

Королевская чета приехала на церемонию вручения премии "Четыре свободы" в аббатстве в Мидделбурге. Вместе с ними на мероприятии появилась и мама короля Виллема-Александра – принцесса Беатрикс.

Королева Максима и король Виллем-Александр с принцессой Беатрикс / Фото: Getty Images

Королева Максима надела в этот день светлый короткий жакет с поясом, подчеркивающим талию и юбку миди, дополнив наряд нюдовыми кожаными туфлями-лодочками на каблуках, шляпой, перчатками и клатчем, который держала в руках. На запястье у Максимы были часы на черном кожаном ремешке, которые она часто носит и несколько золотых браслетов, в том числе и любимый с цветными камнями.

Максима надела жемчужное ожерелье и жемчужные серьги-висюльки, сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы розовой помадой, а волосы собрала в низкий пучок. Ее супруг Виллем-Александр был в темно-синем костюме, белой рубашке и с красным галстуком в принт.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Мама короля – принцесса Беатрикс – была в синем костюме и накидке, туфлях на невысоких каблуках, шляпе своей любимой формы, с золотым колье на шее, в серьгах и с золотыми часами на запястье. У нее на лице был макияж, а на пальце сверкало кольцо с сапфиром.

Днем ранее королева Максима появлялась на публике в синем платье и широкополой шляпе, когда посетила конференцию "Доступная жизнь" Национального института бюджетной информации.

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