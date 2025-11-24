- Дата публикации
В золотистых платьях и роскошных украшениях: племянницы принцессы Дианы посетили гала-вечер
Племянницы принцессы Дианы посетили благотворительный гала-вечер Franca Fund Gala 2025 в Музее исламского искусства в Дохе.
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер приехали на светское мероприятие в золотых нарядах. Леди Амелия надела платье-макси с американской проймой, которое было расшито камнями и бисером и было с прозрачным подолом. Образ девушка дополнила крупными серьгами-висюльками с изумрудами и бриллиантами, волосы собрала в тугой пучок и сделала макияж.
Ее сестра леди Элиза была в платье-бюстье золотистого оттенка с крупными камнями по всему наряду, она дополнила его драгоценным колье на шее и серьгами-люстрами. Волосы девушка собрала частично сзади заколкой и сделала легкий макияж.
Также ранее в Дохе принцессы Дианы в роскошных вечерних платьях появились на фэшн-церемонии Fashion Trust Arabia 2025.