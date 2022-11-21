В золотом боди и штанах-палаццо: Мишель Обама в стильном луке посетила ток-шоу

Бывшая первая леди США вышла в свет в наряде от бренда Michael Kors.

Мишель Обама стала гостьей "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". В студии она появилась в стильном образе от Michael Kors.

На экс-первой леди было золотое боди, расшитое пайетками, и штаны-палаццо цвета слоновой кости. Наряд Обама дополнила атласными светлыми босоножками и тонким кожаным ремешком.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Волосы Мишель собрала в низкий пучок и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. В ушах у нее были геометрические серьги, пальцы она украсила массивными кольцами. Длинный маникюр и темно-синий педикюр завершили аутфит Обамы.

Напомним, а на утреннем шоу Today экс-первая леди предстала в костюме яркого канареечного цвета от нью-йоркского бренда Proenza Schouler. Он состоял из жакета с золотыми пуговицами и брюк клеш с разрезами.

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