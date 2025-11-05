ТСН в социальных сетях

В золотом костюме и с безупречной укладкой: 87-летняя королева София побывала в театре

Королева София посетила 40-ю церемонию вручения премии в области живописи и благотворительный концерт в театре «Реал» в Мадриде.

Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Недавно отпраздновав 87-летие испанская королева и мать короля Филиппа VI отправилась на очередное светское мероприятие. В отличие от ее мужа — короля Хуан Карлоса I, который бежал из страны после того, как всплыли коррупционные скандалы, связанные с временем его правления, его супруга продолжает исполнять свой долг.

София появилась на мероприятии в золотом юбочном костюме-тройке, украшенном цветами и дополненном сумкой оттенка металлик, шарфом и туфлями из светлой кожи. У королевы была сделана безупречная прическа и легкий макияж, она также надела серьги-висюльки и жемчужное колье из двух нитей.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, как ее супруг Хуан Карлос в 1975 году стал королем Испании и, какой была церемония его восшествия на престол, на которой София также присутствовала.

