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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

В золотом мини-платье: Иванка Трамп с мужем сходила на вечеринку в Майами

Дочь президента США в гламурном наряде похвасталась стройной фигурой и ногами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп с мужем

Иванка Трамп с мужем / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером сходила на вечеринку в Майами. Снимки оттуда она опубликовала в Instagram Stories.

Дочь президента, как всегда, выглядела роскошно. Она надела золотое мини-платье приталенного силуэта с американской проймой и халтером. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Лук она дополнила бежевыми босоножками на шпильках. Иванка сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и завершила аутфит лаконичными украшениями.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Джаред был одет во все черное: бархатный пиджак, футболку и брюки.

Напомним, Иванка Трамп во время путешествия на запад Соединенных Штатов продемонстрировала образ в бежевом платье миди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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