В золотом мини-платье: Иванка Трамп с мужем сходила на вечеринку в Майами

Иванка Трамп с мужем / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером сходила на вечеринку в Майами. Снимки оттуда она опубликовала в Instagram Stories.

Дочь президента, как всегда, выглядела роскошно. Она надела золотое мини-платье приталенного силуэта с американской проймой и халтером. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

© Instagram Иванки Трамп

Лук она дополнила бежевыми босоножками на шпильках. Иванка сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и завершила аутфит лаконичными украшениями.

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© Instagram Иванки Трамп

Джаред был одет во все черное: бархатный пиджак, футболку и брюки.

Напомним, Иванка Трамп во время путешествия на запад Соединенных Штатов продемонстрировала образ в бежевом платье миди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет.