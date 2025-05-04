- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
В золотом мини-платье: Иванка Трамп с мужем сходила на вечеринку в Майами
Дочь президента США в гламурном наряде похвасталась стройной фигурой и ногами.
Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером сходила на вечеринку в Майами. Снимки оттуда она опубликовала в Instagram Stories.
Дочь президента, как всегда, выглядела роскошно. Она надела золотое мини-платье приталенного силуэта с американской проймой и халтером. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.
Лук она дополнила бежевыми босоножками на шпильках. Иванка сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс и завершила аутфит лаконичными украшениями.
Джаред был одет во все черное: бархатный пиджак, футболку и брюки.
Напомним, Иванка Трамп во время путешествия на запад Соединенных Штатов продемонстрировала образ в бежевом платье миди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет.