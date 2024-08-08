В золотом образе и с изумрудной сумкой: герцогиня Софи сходила с мужем в театр

Герцогиня Софи вернулась в Великобританию из Франции,где она посещала Олимпийские игры 2024.

В среду вечером 59-летняя Софи вместе с мужем принцем Эдвардом появилась на специальном представлении в Лондоне в театре Уэмбли Парк, организованном в поддержку Orpheus Centre.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Getty Images

Центр "Орфей" — благотворительная организация для людей с ограниченными возможностями, покровителем которой является герцог Эдинбургский, а также специализированный колледж искусств в Суррее для молодых людей с ограниченными возможностями (18–25 лет), цель которого — предоставить им возможности для личностного развития посредством исполнительского искусства и других видов обучения, чтобы они могли делать осознанный выбор относительно своего будущего и приобретать навыки, необходимые для более независимой жизни в обществе.

Софи выглядела необычно в шелковом макси-платье от Matelier, к которому подобрала сумку Vintage Peacock того же бренда и кожаные эспадрилий Jimmy Choo. Герцогиня собрала волосы в низкую прическу, надела серьги-висюльки из золота Giulia Barela и по несколько браслетов на запястья и сделала достаточно выразительный макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Getty Images

Ее муж принц Эдвард надел черный пиджак, белую рубашку и серые брюки.

Напомним, ранее мы показывали вам один из образов герцогини Софи из Олимпиады в Париже, где она появилась в цветочном платье от Erdem длины миди сочетая его с белыми эспадрильями Penelope Chilvers.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Кто еще из королевских особ предпочитает носить эспадрильи летом читайте детальнее.

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