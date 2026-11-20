Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

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Мероприятие состоялось после благодарственной мессы в Соборе Святого Николая. Для главного государственного праздника страны Шарлин выбрала брючный костюм молочно-кремового оттенка, с удлиненным жакетом с воротником-стойкой и украшен изысканной объемной цветочной аппликацией вдоль застежки и по линии плеч, а также надела прямые брюки в тон.

А на вечернем концерте появилась в эксклюзивной версии эффектного платья из коллекции Elie Saab весна/лето 2026. Если оригинальная версия с подиума отличалась открытым декольте, пышной юбкой А-силуэта и эффектным разрезом до бедра, то принцесса адаптировала выкройку к королевскому протоколу, выбрав гораздо более сдержанный и лаконичный силуэт. Образ Шарлин дополнила красно-белой лентой Ордена Святого Карла и сдержанными бриллиантовыми серьгами в ушах. Макияж на ее лице был вечерний и выразительный, а прическа элегантной.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин и принцесса Каролина / © Getty Images

Княгиня также сделала светлый маникюр, а на пальце у нее сверкало два кольца — одно из них помолвочное с бриллиантом.

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Князь Альбер II носил черный китель с шелковыми лацканами, золотыми пуговицами, включая застежку-цепочку на талии, и золотыми эполетами с шитьем на плечах. На левой стороне груди закреплена колодка с миниатюрами государственных орденов и медалей. На нем был жилет и белая рубашка, и классический белый галстук-бабочка, синие брюки и лаковые черные туфли.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Днем ранее семья поделилась новыми портретами Альбера II и Шарлин, сделанными во дворце после мессы.

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