В золотом платье и колье Елизаветы II: принцесса Анна посетила прием

На днях принцесса Анна посетила прием в Верховной комиссии Великобритании в Коломбо, Ее визит посвящен 75-летию дипломатических отношений между Великобританией и Шри-Ланкой. Сопровождает Анну в поездке ее муж сэр Тимоти Лоренс.

На прием принцесса Анна прибыла в золотом платье-миди, белых высоких перчатках и бежевых туфлях из замши на каблуках. Под мышкой Ее Высочество держала бежевую сумку.

Свой вечерний образ 73-летняя принцесса дополнила тремя нитками жемчуга, похоже теми самыми, которые любила носить королева Елизавета II, золотыми серьгами с жемчугом в ушах и золотой брошью, пришпиленной к платью. Ее волосы были собраны в высокую прическу, а на губах была бордовая помада – достаточно яркая, такие оттенки любила и покойная королева Елизавета II.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее принцесса Анна встретилась с президентом Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе в Коломбо. В этот день Анна появилась перед камерами в красном платье с принтом, высоких белых перчатках и с белым платком на шее.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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