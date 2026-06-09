- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В золотом платье и коротком жакете: королева Матильда в вечернем наряде посетила концерт
Королева Бельгии снова достала вечерний наряд из своего гардероба и отправилась на концерт.
Ее Величество посетила концерт победителей Конкурса виолончелей имени королевы Елизаветы 2026 года в брюссельском концертном зале «Бозар» в Брюсселе.
В этом году конкурс для начинающих музыкантов проходил с 4 по 30 мая, и королева Матильда его активно посещала.
В этот раз для светского выхода Матильда выбрала платье в бельевом стиле в золотом цвете, сочетая его с золотым коротким жакетом и золотыми остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Она сделала свою фирменную прическу, макияж и надела золотые серьги и свое кольцо с сапфиром, а в руках держала букет цветов.
Кстати, в золотом платье королева уже приезжала на этот конкурс в этом сезоне. Тогда платье было с короткими рукавами и струящимся силуэтом и вышивкой от любимого бренда королевы Natan Couture.