В золотом платье и коротком жакете: королева Матильда в вечернем наряде посетила концерт

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество посетила концерт победителей Конкурса виолончелей имени королевы Елизаветы 2026 года в брюссельском концертном зале «Бозар» в Брюсселе.

В этом году конкурс для начинающих музыкантов проходил с 4 по 30 мая, и королева Матильда его активно посещала.

Королева Матильда / © Getty Images

В этот раз для светского выхода Матильда выбрала платье в бельевом стиле в золотом цвете, сочетая его с золотым коротким жакетом и золотыми остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Она сделала свою фирменную прическу, макияж и надела золотые серьги и свое кольцо с сапфиром, а в руках держала букет цветов.

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Кстати, в золотом платье королева уже приезжала на этот конкурс в этом сезоне. Тогда платье было с короткими рукавами и струящимся силуэтом и вышивкой от любимого бренда королевы Natan Couture.

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