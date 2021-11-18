В золотом платье и с французским маникюром: Джилл Байден на встрече с Сиарой

В золотом платье и с французским маникюром: Джилл Байден на встрече с Сиарой

Первая леди США продемонстрировала эффектный образ.

Вчера, 17 ноября, Джилл Байден принимала у себя в гостях в Белом доме певицу Сиару, которая приехала, чтобы поговорить на тему вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19. Артистка пришла со своими детьми.

Выглядела в этот день первая леди превосходно. На ней было золотое вязаное платье длины миди от американского бренда St. John. На талии у нее был пояс-цепочка с золотой пряжкой.

Джилл Байден и Сиара / Associated Press

Наряд она сочетала с замшевыми сапогами. Она сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными золотыми серьгами, а руку – браслетами. Французский маникюр завершил лук жены президента.

Джилл Байден / Associated Press

В этом же платье госпожа Байден отправилась в педиатрическую клинику вакцинации от COVID-19 в Вашингтоне. Сверху она накинула коричнево-бежевый замшевый жакет.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Сиара продемонстрировала эффектный образ в белоснежном костюме и с красивыми локонами. Певица с детьми и первой леди вышли на балкон Белого дома, где их запечатлели фотографы.

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