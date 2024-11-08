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В золотом платье и с сумкой в тон: как выглядела 50-летняя королева Елизавета II во время поездки в Люксембург

В золотом платье и с сумкой в тон: как выглядела 50-летняя королева Елизавета II во время поездки в Люксембург

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II за 70 лет своего правления объездила много стран.

Это фото было сделано в этот день, 8 ноября 1976 года. Монарх запечатлена с Великим герцогом Жаном и его супругой Великой герцогиней Жозефиной-Шарлоттой перед государственным банкетом в Люксембурге. Муж королевы - принц Филипп - стоит сзади в центре.

50-летняя королева была одета в тот день в золотистое платье с короткими рукавами и вышивкой золотыми камнями на груди, на нем было прикреплено несколько орденов, у нее на голове была тиара девушек Великобритании и северной Ирландии, на шее колье, а в ушах серьги-люстры. Каштановые волосы королевы были уложены, а в макияже монарх подчеркнула губы яркой помадой.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Яркую помаду на губах Елизавета II носила всю жизнь и всегда держала ее в своей сумке, чтобы в любой момент иметь возможность поправить макияж. Делала это королева даже без зеркала.

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