В золотом платье и с сумкой в тон: как выглядела 50-летняя королева Елизавета II во время поездки в Люксембург

Королева Елизавета II за 70 лет своего правления объездила много стран.
Это фото было сделано в этот день, 8 ноября 1976 года. Монарх запечатлена с Великим герцогом Жаном и его супругой Великой герцогиней Жозефиной-Шарлоттой перед государственным банкетом в Люксембурге. Муж королевы - принц Филипп - стоит сзади в центре.
50-летняя королева была одета в тот день в золотистое платье с короткими рукавами и вышивкой золотыми камнями на груди, на нем было прикреплено несколько орденов, у нее на голове была тиара девушек Великобритании и северной Ирландии, на шее колье, а в ушах серьги-люстры. Каштановые волосы королевы были уложены, а в макияже монарх подчеркнула губы яркой помадой.
Яркую помаду на губах Елизавета II носила всю жизнь и всегда держала ее в своей сумке, чтобы в любой момент иметь возможность поправить макияж. Делала это королева даже без зеркала.
Читайте также:
- Это интересно: что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе
- Настоящая причина смерти королевы Елизаветы II: Борис Джонсон раскрыл тайну
- За пару месяцев до смерти: конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом