- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
В золотом платье и с цепью на шее: Иванка Трамп показала детское фото с отцом
Иванка поздравила своего отца-президента с юбилеем.
Вчера, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Старшая дочь Иванка поздравила его с днем рождения, опубликовав их совместную старую фотографию в Instagram Stories.
На фото Дональд держит за руку маленькую Иванку, одетую в золотое платье с белыми полосками и ажурным подолом, с золотым поясом-цепочкой и в белых туфлях. У нее были распущенные светлые волосы, золотая широкая цепь на шее, а через плечо висела миниатюрная золотая стеганая сумочка на золотой цепочке. Трамп одет в смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.
Иванка также опубликовала и современный снимок с отцом, на котором она позировала в черном приталенном жакете оригинального кроя и юбке А-силуэта, а Дональд был одет в свой любимый темносиний костюм, белую рубашку и красный галстук.
Напомним, Иванка Трамп опубликовала фото с мужем с Багамских островов, где они праздновали свадьбу Дональда Трампа-младшего.