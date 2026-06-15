В золотом платье и с цепью на шее: Иванка Трамп показала детское фото с отцом

Дональд и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Вчера, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Старшая дочь Иванка поздравила его с днем рождения, опубликовав их совместную старую фотографию в Instagram Stories.

Дональд и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На фото Дональд держит за руку маленькую Иванку, одетую в золотое платье с белыми полосками и ажурным подолом, с золотым поясом-цепочкой и в белых туфлях. У нее были распущенные светлые волосы, золотая широкая цепь на шее, а через плечо висела миниатюрная золотая стеганая сумочка на золотой цепочке. Трамп одет в смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Иванка также опубликовала и современный снимок с отцом, на котором она позировала в черном приталенном жакете оригинального кроя и юбке А-силуэта, а Дональд был одет в свой любимый темносиний костюм, белую рубашку и красный галстук.

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Дональд и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп опубликовала фото с мужем с Багамских островов, где они праздновали свадьбу Дональда Трампа-младшего.

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