В золотом платье и тиаре: опубликованы официальные портреты принцессы Изабеллы в честь ее 18-летия

Принцесса Изабелла

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Принцессу сфотографировал в Рыцарском зале дворца Фредерика VIII в Амалиенборге фотограф Стен Эвальд. На ней было роскошной золотое атласнео платье в пол А-силуэта. Юбка наряда была двухслойной, ведь имела узкую часть спереди, а сзади — свободную и со шлейфом.

Плечи у платья были открытыми, а лиф украшали складки ткани.

Принцесса Изабелла / фото: Kongehuset

Этот красивый праздничный образ принцесса дополнила особыми украшениями, ведь ее волосы украшала тиара с бриллиантами и бирюзой, которая так и называется The Turquoise Daisy Bandeau. Она украшена цветами маргаритками и ранее не раз носилась бабушкой Изабеллы — королевой Маргрете. Эта тиара — подарок принцессе от бабушки на 18-летие.

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Дополнила она это уникальное украшение соответствующими по дизайну серьгами с бирюзой и бриллиантами Turquoise Earrings. Они принадлежат матери девушки — королеве Мэри. Это украшение Мэри Маргрете подарила на 50-летие.

Принцесса Изабелла / фото: Kongehuset

Также на руках у Изабеллы можно заметить несколько лаконичных золотых браслетов. А через плечо ее платье дополняет голубая лента с Орденом Слона — старейшим датским рыцарским орденом.

Принцесса Изабелла / фото: Kongehuset