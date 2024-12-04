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В золотом платье с цветком: племянница принцессы Дианы посетила вручение фэшн-премии

В золотом платье с цветком: племянница принцессы Дианы посетила вручение фэшн-премии

Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Дочери-красавицы графа Чарльза Спенсера появились на гламурном светском мероприятии в Лондоне.

33-летняя леди Китти Спенсер - племянница принцессы Дианы - посетила церемонию вручения премии Fashion Awards 2024,которая проходила в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

На этом мероприятии она появилась в длинном золотом вечернем платье от бренда Mary Katrantzou. У наряда не было бретелек, а украшали его карманы и пояс с бархатной лентой и цветком. Ткань из которой сделан наряд была жаккардовой, имела сложную текстуру, напоминающую помятую ткань.

Носила этот наряд британская аристократка с лаконичной прической, украшениями от De Beers и обувью от Aquazzura.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images
Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Также это гламурное мероприятие посетили две младшие сестры Китти - близняшки леди Амелия и леди Элиза Спенсер. Девушки выбрали роскошные черные вечерние платья с открытыми плечами. Образы они дополнили гладкими прическами и бриллиантовыми украшениями.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images
Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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