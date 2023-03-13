В золотом платье с пайетками: 82-летняя Нэнси Пелоси в эффектном образе пришла на послеоскаровскую вечеринку

Экс-спикер Палаты представителей США появилась на мероприятии со своим мужем.
Послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз посетили не только селебрити, но и политики. Среди них была бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Политик выбрала для своего появления эффектный аутфит. На ней было золотое платье от бренда Giambattista Valli с пайетками и вышитыми бело-розовыми цветами и зелеными ветвями. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Нэнси.
Платье она сочетала с ажурными бежевыми туфлями. Шею Пелоси украсила золотым колье, а уши – элегантными серьгами с камнями.
Экс-спикер сделала объемную укладку и вечерний макияж с золотистыми тенями.
На вечеринку Нэнси пришла в компании своего мужа Пола Пелоси. Позируя перед фотографами, супруги мило улыбались.
Пол был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку. Черная шляпа завершила лук мужчины.
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