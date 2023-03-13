В золотом платье с пайетками: 82-летняя Нэнси Пелоси в эффектном образе пришла на послеоскаровскую вечеринку

Экс-спикер Палаты представителей США появилась на мероприятии со своим мужем.

Послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз посетили не только селебрити, но и политики. Среди них была бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политик выбрала для своего появления эффектный аутфит. На ней было золотое платье от бренда Giambattista Valli с пайетками и вышитыми бело-розовыми цветами и зелеными ветвями. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Нэнси.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Платье она сочетала с ажурными бежевыми туфлями. Шею Пелоси украсила золотым колье, а уши – элегантными серьгами с камнями.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Экс-спикер сделала объемную укладку и вечерний макияж с золотистыми тенями.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

На вечеринку Нэнси пришла в компании своего мужа Пола Пелоси. Позируя перед фотографами, супруги мило улыбались.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Пол был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку. Черная шляпа завершила лук мужчины.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

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