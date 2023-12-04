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В золотом платье с пайетками и цветами: Нэнси Пелоси блистала на церемонии в Вашингтоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
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В золотом платье с пайетками и цветами: Нэнси Пелоси блистала на церемонии в Вашингтоне

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Член палаты представителей Нэнси Пелоси, посетила церемонию вручения наград Центра Кеннеди в Вашингтоне.

83-летняя Пелоси выглядела блестяще в золотом платье с россыпью пайетками и цветочной вышивкой, а к наряду подобрала золотистые туфли-лодочки, усыпанные мелкими стразами.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы, в ушах у нее сверкали жемчужные серьги-висюльки, а каштановые волосы были уложены в идеальную прическу.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Мероприятие также посетила президентская чета Байден. Первая леди Джилл Байден появилась на публике в изумрудном платье с россыпью камней и сделала красивую прическу и макияж.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
775
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