В золотом платье с пикантным декольте: Ева Лонгория блистала на дорожке в компании монакской принцессы

Ева Лонгория и принцесса Стефания / © Getty Images

50-летняя актриса посетила благотворительный гала-вечер Monaco Global Gift Gala в Hotel de Paris в Монако, где встретилась с принцессой Стефанией (сестрой правящего князя Альбера II).

Ева Лонгория вышла на красную дорожку в золотом вечернем платье с глубоким декольте и россыпью камней, а также цветами на подоле, которые были вышиты драгоценными камнями. К наряду Ева подобрала золотые босоножки на шпильке, надела золотое колье и серьги-висюльки, которые сверкали под вспышками фотокамер. Звезда распустила волосы, уложив их по центральному пробору и сделала выразительный вечерний макияж.

60-летняя принцесса Стефания была в черном платье на одно плечо, декорированное драгоценной брошью, с небольшим струящимся шлейфом и обута в лаковые туфли-лодочки на каблуках. У нее в ушах были серьги-висюльки, легкий макияж на лице, простая прическа и очки.

Ева поделилась в Instagram видео с мероприятия, написав:

«Какой прекрасный вечер! Я так горжусь командой, организовавшей гала-вечер @globalgiftfoundation, и всеми, кто поддерживает наше дело! 🤍 Отдельное спасибо @hoteldeparismc, @apmmonaco и @montecarlosbm! #mymontecarlo».

