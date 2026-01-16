В золотом топе и брюках в тон: королева Максима блистала на музыкальном фестивале

Королева Максима / © Getty Images

Максима посетила музыкальный фестиваль в стиле Benidorm Fest, предоставляющий площадку для начинающих артистов. На этом праздничном мероприятии Ее Величество появилась в топе с вырезом на одно плечо от Claes Iversen золотого оттенка с поясом, подчеркивающим талию, который уже ранее носила, подобрала в нему брюки в тон и сумку Sophie Habsburg.

Королева распустила белокурые волосы, сделав укладку легкими волнами, на ее лице был макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Королева Максима на фестивале / © Getty Images

Максима вышла на сцену, чтобы подбодрить участников и подчеркнуть важность этих площадок для менее известных музыкальных исполнителей.

Напомним, на этой неделе король и королева Нидерландов провели несколько новогодних банкетов во дворце для высокопоставленных гостей.