В золотом топе и брюках в тон: королева Максима блистала на музыкальном фестивале
Королева Нидерландов выступила на сцене во время церемонии открытия фестиваля Eurosonic Noorderslag в Гронингене.
Максима посетила музыкальный фестиваль в стиле Benidorm Fest, предоставляющий площадку для начинающих артистов. На этом праздничном мероприятии Ее Величество появилась в топе с вырезом на одно плечо от Claes Iversen золотого оттенка с поясом, подчеркивающим талию, который уже ранее носила, подобрала в нему брюки в тон и сумку Sophie Habsburg.
Королева распустила белокурые волосы, сделав укладку легкими волнами, на ее лице был макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.
Максима вышла на сцену, чтобы подбодрить участников и подчеркнуть важность этих площадок для менее известных музыкальных исполнителей.
Напомним, на этой неделе король и королева Нидерландов провели несколько новогодних банкетов во дворце для высокопоставленных гостей.