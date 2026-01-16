ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В золотом топе и брюках в тон: королева Максима блистала на музыкальном фестивале

Королева Нидерландов выступила на сцене во время церемонии открытия фестиваля Eurosonic Noorderslag в Гронингене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Максима посетила музыкальный фестиваль в стиле Benidorm Fest, предоставляющий площадку для начинающих артистов. На этом праздничном мероприятии Ее Величество появилась в топе с вырезом на одно плечо от Claes Iversen золотого оттенка с поясом, подчеркивающим талию, который уже ранее носила, подобрала в нему брюки в тон и сумку Sophie Habsburg.

Королева распустила белокурые волосы, сделав укладку легкими волнами, на ее лице был макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Королева Максима на фестивале / © Getty Images

Королева Максима на фестивале / © Getty Images

Максима вышла на сцену, чтобы подбодрить участников и подчеркнуть важность этих площадок для менее известных музыкальных исполнителей.

Напомним, на этой неделе король и королева Нидерландов провели несколько новогодних банкетов во дворце для высокопоставленных гостей.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie