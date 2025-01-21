В золотом жакете и с идеальным маникюром: королева София сходила на концерт

Королева Испании София – мать правящего короля Филиппа VI – вернулась к исполнению своих обязанностей после новогодних каникул.
Королева посетила благотворительный концерт в поддержку жертв наводнения в Валенсии в Королевском театре в Мадриде.
86-летняя София надела золотой короткий жакет, в тон которому подобрала классические брюки и черную обувь. Королева сделала свою фирменную прическу, легкий макияж на лице, надела жемчужные серьги-гвоздики и жемчужное колье на шею. Королева очень любит различные украшения, поэтому к образу она подобрала еще несколько цепочек на шею, множество браслетов на запястья, брошку в виде цветка пришпилила к жакету и сделала французский маникюр.
Также недавно мы показывали вам новый выход невестки Софии – королевы Летиции. Она посетила 19-ю церемонию вручения женской премии Dexeus, где блистала в красном платье с широким поясом на талии.
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