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В золотой блузе и синей юбке: яркая королева Максима появилась на мероприятии в Амстердаме
Королева Нидерландов снова появилась на публике в ярком аутфите, посетив новое рабочее мероприятие.
Королева Максима открыла Центр исследований и диагностики ADORE в Амстердаме.
Этот центр является инициативой Амстердамского UMC и фокусируется на объединении усилий онкологов и нейробиологов с целью исследования, новых решений и методов лечения рака и заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.
Королева приехала на встречу в аутфите от любимого бренда Natan Сouture, который состоял из золотого топа с круглым вырезом и длинными рукавами и синей макси-юбки, дополнив наряд туфлями-лодочками из кожи синего цвета от Scully & Scully. Королевский образ был дополнен широкополой золотой шляпой Maison Fabienne Delvigne, в руках держала синий клатч, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужинами, а на пальце был золотой перстень.
Максима собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный макияж, а ногти накрасила темным лаком.
Напомним, на днях королева Максима и ее муж король Виллем-Александр совершили региональный визит в Лопикервард и Вейфхеренланден в провинции Утрехт, где Ее Величество появилась в розовом наряде.