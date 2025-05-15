В золотой блузе и синей юбке: яркая королева Максима появилась на мероприятии в Амстердаме

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима открыла Центр исследований и диагностики ADORE в Амстердаме.

Этот центр является инициативой Амстердамского UMC и фокусируется на объединении усилий онкологов и нейробиологов с целью исследования, новых решений и методов лечения рака и заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.

Королева приехала на встречу в аутфите от любимого бренда Natan Сouture, который состоял из золотого топа с круглым вырезом и длинными рукавами и синей макси-юбки, дополнив наряд туфлями-лодочками из кожи синего цвета от Scully & Scully. Королевский образ был дополнен широкополой золотой шляпой Maison Fabienne Delvigne, в руках держала синий клатч, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужинами, а на пальце был золотой перстень.

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Максима собрала волосы в низкий пучок и сделала выразительный макияж, а ногти накрасила темным лаком.

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, на днях королева Максима и ее муж король Виллем-Александр совершили региональный визит в Лопикервард и Вейфхеренланден в провинции Утрехт, где Ее Величество появилась в розовом наряде.

Королева Максима / © Getty Images