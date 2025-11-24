В золотой блузке и туфлях в тон: роскошная королева Рания посетила мероприятие в Катаре

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания присутствовала в Дохе на благотворительном вечере в поддержку медицинских исследований, организованном Ее Превосходительством шейхой Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, Франческо Карроццини и Анной Винтур в Музее исламского искусства. В своем Instagram Ее Величество поделилась снимками с мероприятия и написала, что выражает благодарность Катару и Ее Превосходительству за теплый прием.

Королева была одета в роскошный наряд в золотых и бирюзовых оттенках. На ней была блузка с ассиметричным воротником и вырезами на рукавах и юбка с высокой талией и интересным, расшитым бисером поясом. Рания обула золотые туфли-лодочки к которым подобрала золотой клатч. Волосы она распустила, накрутив их красивыми волнами, сделала выразительный макияж и надела золотые серьги-кисточки.

Рания всегда выбирает для своих выходов на публику интересные образы. В прошлый свой выход королева провела время с женщинами из Аль-Мафрака в Умм-эль-Джималь и поделилась впечатлением об этой встрече в своем блоге в Instagram.

