В золотой блузке и юбке-карандаше: королева Максима посетила конференцию

Ее Величество приняла участие в Национальной конференции по циркулярной экономике в Де Васиме в Неймегене. Конференция была организована Министерством инфраструктуры и водного хозяйства по теме "От хорошего старта к процветающему бизнесу".

52-летняя королева Максима появилась на конференции в очень стильном аутфите. На ней была золотая блузка, бронзовая юбка-карандаш с поясом на талии, золотые замшевые туфли-лодочки на каблуках и пальто Max Mara. В тон блузки и туфель Максима подобрала клатч. Образ свой королева дополнила цветочными серьгами с жемчужинами, насыщенным макияжем и собрала волосы в низкий пучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход королева Максима посетила с рабочим визитом индустриальный парк Чемелот и кампус Брайтлендс в Гелине, где появилась в этом же двубортном шерстяном пальто светло-коричневого цвета от Max Mara.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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