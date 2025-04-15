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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Время на прочтение
1 мин

В золотой блузке и юбке-карандаш: королева Максима посетила новое мероприятие

Королева Нидерландов посетила мероприятие в рамках Всемирного дня квантовых технологий в Энсхеде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Всемирный день квантовой техники — это инициатива ученых из более чем 65 стран, направленная на привлечение общественности к квантовой физике и технологиям.

Королева Максима приняла участие в пленарной программе, где эксперты и ученые из Университета Твенте провели различные демонстрации квантовой физики и технологий.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество облачилась в этот день в золотую блузку и юбку-карандаш от Natan Сouture, а обута была в туфли-лодочки Gianvito Rossi. Свой образ королева дополнила серьгами в виде золотых шаров и золотым ожерельем на шее, волосы собрала в низкую прическу, а в макияже подчеркнула глаза.

В Instagram королевской семьи поделились несколькими снимками с мероприятия.

/ © Instagram королевской семьи Нидерландов

© Instagram королевской семьи Нидерландов

Напомним, недавно мы показывали образ королевы Максимы в белом платье с V-образным вырезом на декольте, когда она посетила новую рабочую встречу.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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