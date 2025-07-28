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В золотых босоножках и длинном платье с пальмами: Иванка Трамп в элегантном образе появилась в Лондоне
Дочь президента США приехала в Великобританию.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram фотографии своего элегантного образа из поездки в Лондон.
Перед фотокамерой она предстала в белом длинном платье на тонких бретельках и с синим принтом пальм. На ней также была такая же накидка. Наряд Иванка скомбинировала с золотистыми босоножками и золотым клатчем-футляром.
Трамп уложила волосы в мягкие локоны и сделала любимый макияж с акцентом на глазах. Лук она завершила лаконичными украшениями с бриллиантами.
Напомним, Иванка Трамп показала милые фото со своим мужем Джаредом Кушнером из поездки в Скалистые горы.