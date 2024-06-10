В золотых слингбэках и кобальтовом платье с плиссировкой: Джилл Байден на памятной церемонии во Франции

Президентские супруги США почтили павших в Первой мировой войне, похороненных на американском кладбище.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в рамках своего официального визита во Францию приняли участие в церемонии возложения венков на американском кладбище Первой мировой войны Эн-Марн в Бельо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Из самолета первая леди вышла в платье миди кобальтового цвета с плиссированной юбкой и тонким ремешком на талии. Наряд она скомбинировала с золотыми слингбэками с черными носками.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила прической с локонами, солнцезащитными очками-авиаторами, цепочкой с подвеской, золотыми браслетами и кольцом.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Затем президентских супругов сфотографировали в аэропорту Орли, что на юге от Парижа, когда они возвращались в Вашингтон.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на государственном ужине в Елисейском дворце Джилл Байден продемонстрировала элегантный образ в темно-синем бархатном платье от Schiaparelli с широким поясом на талии, длинным шлейфом и открытыми плечами.

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