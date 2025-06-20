- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 596
- Время на прочтение
- 1 мин
В золотых туфлях и полосатом костюме с люрексом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на деловых переговорах
Политик в эффектном луке появилась в Канаде.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед началом саммита G7 в канадском городе Кананаскиси встретилась с премьер-министр Великобритании Киром Стармером.
Там Мелони появилась в бежевом костюме в белую полоску и с золотым люрексом и бежевом топе.
У нее была идеально ровная укладка с боковым пробором, нежный макияж, маникюр цвета гнилой вишни и серьги-кольца в ушах.
Напомним, Джорджа Мелони на деловой встрече появилась в замшевом бежевом жакете, кремовом ажурном топе, под которым было белое белье, и белых штанах-клеш.