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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
596
Время на прочтение
1 мин

В золотых туфлях и полосатом костюме с люрексом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на деловых переговорах

Политик в эффектном луке появилась в Канаде.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед началом саммита G7 в канадском городе Кананаскиси встретилась с премьер-министр Великобритании Киром Стармером.

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

Там Мелони появилась в бежевом костюме в белую полоску и с золотым люрексом и бежевом топе.

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

У нее была идеально ровная укладка с боковым пробором, нежный макияж, маникюр цвета гнилой вишни и серьги-кольца в ушах.

Напомним, Джорджа Мелони на деловой встрече появилась в замшевом бежевом жакете, кремовом ажурном топе, под которым было белое белье, и белых штанах-клеш.

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Дата публикации
Количество просмотров
596
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