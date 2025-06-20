В золотых туфлях и полосатом костюме с люрексом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на деловых переговорах

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед началом саммита G7 в канадском городе Кананаскиси встретилась с премьер-министр Великобритании Киром Стармером.

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

Там Мелони появилась в бежевом костюме в белую полоску и с золотым люрексом и бежевом топе.

Кир Стармер и Джорджа Мелони / © Associated Press

У нее была идеально ровная укладка с боковым пробором, нежный макияж, маникюр цвета гнилой вишни и серьги-кольца в ушах.

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Напомним, Джорджа Мелони на деловой встрече появилась в замшевом бежевом жакете, кремовом ажурном топе, под которым было белое белье, и белых штанах-клеш.