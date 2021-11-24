Вакансия мечты: королева Елизавета II ищет помощника

Королева ищет помощника, который будет отвечать на письма.

Букингемский дворец объявил о вакансии: ищут человека, который будет отвечать на письма и открытки, которые приходят во дворец на имя Ее Величества.

Вы по-особенному владеете словом? Отвечать на почту королевских поклонников - трудная, но полезная задача, и если вы умеете писать, то можете стать счастливым кандидатом, выбранным для составления письменных ответов от имени королевы.

Букингемский дворец в настоящее время ищет штатного помощника сотрудника по корреспонденции, задача которого будет заключаться в том, чтобы каждый получал своевременный и хорошо продуманный ответ.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

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"Регистрируя и отслеживая всю переписку, вы будете гордиться количеством писем, на которые вы отвечаете, что побудит вас обеспечивать неизменно высокие стандарты", - говорится в вакансии на LinkedIn.

Такой сотрудник будет работать с понедельника по пятницу со стартовой зарплатой 23 500 фунтов стерлингов в год. Роль также включает в себя комплексный пакет льгот, 33-дневный отпуск (включая праздничные дни), пенсионную схему со взносами работодателя и обучение и развитие. Дата закрытия вакансии - 5 декабря 2021 года.

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