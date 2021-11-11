Вакцинирован и не боится: принц Чарльз охотно пообщался с подданными

11 ноября в Великобритании отмечается День памяти.

Принц Чарльз сегодня приветствовал подданных по пути на встречу с The Prince's Trust Young Entrepreneurs в филиале банка NatWest в Брикстоне. Банк делает пожертвования Prince’s Trust с 1976 года и официально является партнером Prince’s Trust более двадцати лет.

Принц Чарльз / Getty Images

По дороге на встречу 72-летний принц Уэльский любезно приветствовал публику. Вероятно, пандемия коронавируса больше принцу не страшна, он уже болел в марте 2020 года, а в феврале 2021-го вместе с супругой Камиллой получили две свои дозы вакцины. Поэтому Его Высочество охотно пожимал руки всем желающим и близко общался со всеми, кто пришел его поприветствовать.

Принц Чарльз / Getty Images

Напомним, в воскресенье, 14 ноября принц Уэльский отпразднует 73-летие. А 16 ноября они с супругой герцогиней Корнуольской отправятся в тур в Иорданию и Египет.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

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