Вакцинирована и целуется: герцогиня Камилла и ее теплые приветствия на публике

Вакцинирована и целуется: герцогиня Камилла и ее теплые приветствия на публике

Если принц Чарльз охотно пожимает всем руки на публике, то его супруга Камилла пошла дальше. Она готова обмениваться поцелуями во время приветствий на публичных мероприятиях.

Вчера Ее Высочество герцогиня Корнуольская была запечатлена во время приветствия Джайлса Брандрета, основателя Poetry Together, когда она присоединилась к детям и обитателям дома-интерната для сольного вечера и чаепития в Королевском географическом обществе в Лондоне.

Графиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Камилла выглядела скромно в фиолетовом коротком жакете в крупную клетку и плиссированной юбке. Из-под ее жакета виднелась молочно-белая блузка. На груди у герцогини была брошка в виде макового цветка.

Также читайте Вакцинирован и не боится: принц Чарльз охотно пообщался с подданными

А сегодня герцогиня Корнуольская в День памяти встретилась с ветеранами и представителями вооруженных сил во время посещения 93-го поля памяти в Вестминстерском аббатстве в Ричмонде. В этот раз на публике Камилла появилась в любимом изумрудном пальто, замшевых высоких сапогах, кожаных перчатках и шапке с меховой отделкой. Жемчужные серьги и брошка "Красный мак" прекрасно гармонировали с образом.

Графиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Читайте также:

Украшения герцогини Корнуольской Камиллы (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку