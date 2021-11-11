Вакцинирована и целуется: герцогиня Камилла и ее теплые приветствия на публике

Если принц Чарльз охотно пожимает всем руки на публике, то его супруга Камилла пошла дальше. Она готова обмениваться поцелуями во время приветствий на публичных мероприятиях.
Вчера Ее Высочество герцогиня Корнуольская была запечатлена во время приветствия Джайлса Брандрета, основателя Poetry Together, когда она присоединилась к детям и обитателям дома-интерната для сольного вечера и чаепития в Королевском географическом обществе в Лондоне.
Камилла выглядела скромно в фиолетовом коротком жакете в крупную клетку и плиссированной юбке. Из-под ее жакета виднелась молочно-белая блузка. На груди у герцогини была брошка в виде макового цветка.
А сегодня герцогиня Корнуольская в День памяти встретилась с ветеранами и представителями вооруженных сил во время посещения 93-го поля памяти в Вестминстерском аббатстве в Ричмонде. В этот раз на публике Камилла появилась в любимом изумрудном пальто, замшевых высоких сапогах, кожаных перчатках и шапке с меховой отделкой. Жемчужные серьги и брошка "Красный мак" прекрасно гармонировали с образом.
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