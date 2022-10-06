"Валька-стакан": почему к путинистке Матвиенко привязалось такое прозвище

В СССР, чтобы получить желаемую должность, нужно было пить с "правильными" людьми "правильными" дозами, а также иметь крепкий желудок и печень. Видимо, поэтому российский политик Матвиенко добилась таких успехов в карьере.

Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации, а также одна из главных соратниц российского фюрера. Именно имя этой женщины стоит под документом, разрешающим Путину использовать войска за пределами России, то есть начать войну.

Биография у Валентины довольно интересная, ведь родилась она в Хмельницкой области, в городе Шепетовка. В Украине похоронены ее родители и живут родственники, но сама она об этом никогда не вспоминает, а только гордо бьет себя в грудь, крича о любви к России. В Украине она закончила школу, а далее свой путь продолжила в Санкт-Петербурге, где началась ее политическая карьера.

Валентина Матвиенко / Фото: Getty Images

В 80-х съезды и встречи больше напоминали одну большую пьянку и состояли в основном из мужчин. Таким образом, чтобы получить желаемое, она пила наравне с мужчинами - гранеными стаканами. Так к начинающему политику и привязалось прозвище "Валька-стакан".

Валентина Матвиенко / Фото: Getty Images

Во время предвыборных дебатов ее спросили о происхождении этой клички, на что Матвиенко ответила: "Стакана не помню, было полстакана. А у вас не было?". Таким образом, она сама подтвердила прозвище и то, что выпивала.

Также нельзя не заметить, что карьера Валентины Матвиенко была стремительной, ведь в 35 лет она уже стала курировать вопросы образования и культуры в обкоме партии, возглавляла комитет Верховного Совета по делам женщин и семьи, была назначена дипломатом на Мальте и в Греции, далее стала губернатором Санкт-Петербурга, где запомнилась только скандалами. Из-за таких стремительных заслуг ее неоднократно подозревали в прокладывании себе карьеры через постель. Так появились и другие прозвища "Валька-красные трусы" или "Валька-диван".

Валентина Матвиенко / Фото: Getty Images

Кто знает, возможно, такой образ жизни и повлиял на ее внешность. В более ранние годы политик выглядела не очень хорошо, часто появлялась на публике с мешками под глазами, а также имела лишний вес. Сейчас это все она пытается исправить пластическими операциями и ботоксом.

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