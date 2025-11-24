- Дата публикации
Варианты все интереснее: куда может переехать из Royal Lodge Сара Фергюсон
Бывшая герцогиня Йоркская столкнулась со сложностями в связи с ее выездом и Королевской Лоджи.
На фоне продолжающегося скандала вокруг связей Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сары Фергюсон с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном бывшая пара столкнулась с растущим числом последствий, включая потерю королевских титулов и выселение из Royal Lodge — 30-комнатной королевской резиденции в Виндзоре, где они оба жили вместе даже после своего развода в 1996 году.
Когда впервые стало ясно, что бывшим герцогу и герцогине Йоркским придется покинуть просторный особняк в Виндзоре, появились слухи о том, что пара переедет в отдельные, меньшие королевские резиденции в Виндзоре. Высказывались предположения, что Эндрю переедет в бывшую резиденцию принца Гарри и Меган Маркл — коттедж Фрогмор, а Сара может переехать в коттедж Аделаида после переезда семьи Уэльских в Форест-Лодж, который произошел в начале этого месяца.
Однако король Чарльз, брат Эндрю, предложил переезд в другую королевскую резиденцию в Сандрингеме, в Норфолке. Это одно из частных поместий монарха, которое не содержится налогоплательщиками.
А вот планы Сары Фергюсон остаются загадкой. Ранее появлялась информация о том, что Ферги может поехать жить в дом своей младшей дочери принцессы Евгении в Португалию, а теперь в новой колонке для Daily Mail Харриет Кин рассказала, что Фергюсон рассматривает возможность переезда в переоборудованный хлев для скота в поместье принцессы Беатрис в Котсуолдсе.
«Хотя это звучит спартански, учитывая, что раньше здесь был хлев для скота, Беатрис недавно отремонтировала это помещение, которое предыдущие владельцы превратили в однокомнатную „бабушкину пристройку“. Соседи королевской особы, как сообщается, рассказали, что небольшая жилая зона, отделенная от главного дома с шестью спальнями двором, была недавно „разобрана и переоборудована, установлены новые двери и окна“.
«Похоже, эта пристройка для бабушки уже готова к заселению», — сообщает источник.
Напомним, король Чарльз лишил титула принца своего брата Эндрю, он также лишил его титула «герцога Йоркского», а его экс-жена Сара теперь не может именоваться Сарой Йоркской.