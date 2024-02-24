"Ваша преданность является примером": король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима поддержали украинцев

Во вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима опубликовали на своей официальной странице в Instagram пост, который посвятили украинскому народу. Королевские супруги поддержали украинцев в борьбе за свою свободу.

"С большой несокрушимостью и мужеством украинский народ уже два года строит дамбу против российской агрессии. Мы остаемся единственными в нашей поддержке украинских мужчин и женщин, которые борются за свободу, демократию и справедливость. Их преданность является примером и вдохновением для всех нас", — написали королевские супруги.

Напомним, к украинцам со словами поддержки обратился также король Великобритании Чарльз III.

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