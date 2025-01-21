Вау, какая: 17-летняя внучка Дональда Трампа в серебристом платье с декольте сияла на инаугурационном балу

Юная ютуберка в блестящем наряде с высоким разрезом появилась на традиционном балу.
После инаугурационной церемонии, на которой Дональд Трамп принял присягу президента США, состоялся традиционный инаугурационный бал в Вашингтоне. В нем приняли участие Дональд Трамп с супругой Меланией и другие члены семьи. Среди них была и 17-летняя внучка Трампа – Кай Трамп, которая выросла настоящей красавицей. Девушка вышла на сцену в сопровождении своего отца – Дональда Трампа-младшего.
Кай выглядела роскошно в серебристом платье макси, расшитом пайетками и бисером, от американского бренда Sherri Hill. Наряд имел тонкие бретельки, декольте в форме сердца, вырез под лифом и высокий разрез на юбке.
Аутфит девушка дополнила босоножками с камнями и на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с блестящими тенями и красный маникюр. Из украшений ютуберка выбрала элегантные серьги, деликатную цепочку с подвеской в виде бриллиантового сердечка, браслеты, часы и кольца.
На своей странице в Instagram Кай опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой эффектный лук с бала.
"К началу балла готова", – подписала девушка видео.
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