Вау, какая: 70-летняя Брижит Макрон мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Брижит Макрон сегодня, 16 июня, встречала у себя в гостях, в Елисейском дворце в Париже, супругу премьер-министра Греции Мареву Грабовски-Мицотакис.

Брижит Макрон и Марева Грабовски-Мицотакис / Фото: Associated Press

Первая леди Франции выбрала для своего аутфита мини-платье песочного цвета прямого силуэта с короткими рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Марева Грабовски-Мицотакис и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд Брижит скомбинировала с бежевыми кожаными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. На руке у нее были часы с кожаным бежевым ремешком.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, во Французских Альпах Брижит Макрон продемонстрировала лук в черном костюме, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. Наряд она сочетала с черными замшевыми ботильонами на шпильках.

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