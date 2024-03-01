Вау, какая: 70-летняя Брижит Макрон в элегантном платье продемонстрировала стройную фигуру

У первой леди Франции прекрасное чувство стиля и каждым своим образом она это подтверждает.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в Елисейском дворце в Париже государственный ужин по случаю официального визита Эмира Катара шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Хозяйка вечера встречала уважаемых гостей в роскошном аутфите. На Брижит было элегантное черное закрытое платье макси с изображением на тон более светлых ромбов, с острыми плечами и тремя золотыми пуговицами на одном плече. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру первой леди.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

На Макрон также были черные капроновые колготы и черные замшевые туфли на высоких шпильках. В руке супруга президента держала черный клатч с золотой пуговицей.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Элегантная прическа, собранная сзади, любимый макияж, драгоценные серьги и браслет, бриллиантовые кольца и часы с черным ремешком завершили изысканный лук Брижит.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануель был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку и черный галстук, которые он сочетал с черными кожаными туфлями.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в кожаном тренче с рюшами появилась на Парижской неделе моды.

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