Вау, какая: 70-летняя Брижит Макрон в элегантном платье продемонстрировала стройную фигуру

У первой леди Франции прекрасное чувство стиля и каждым своим образом она это подтверждает.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в Елисейском дворце в Париже государственный ужин по случаю официального визита Эмира Катара шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.
Хозяйка вечера встречала уважаемых гостей в роскошном аутфите. На Брижит было элегантное черное закрытое платье макси с изображением на тон более светлых ромбов, с острыми плечами и тремя золотыми пуговицами на одном плече. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру первой леди.
На Макрон также были черные капроновые колготы и черные замшевые туфли на высоких шпильках. В руке супруга президента держала черный клатч с золотой пуговицей.
Элегантная прическа, собранная сзади, любимый макияж, драгоценные серьги и браслет, бриллиантовые кольца и часы с черным ремешком завершили изысканный лук Брижит.
Эммануель был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку и черный галстук, которые он сочетал с черными кожаными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон в кожаном тренче с рюшами появилась на Парижской неделе моды.
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