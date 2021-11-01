Вау, какая: 70-летняя Джилл Байден в коротком платье сверкнула красивыми коленками

Первая леди США продемонстрировала во время пребывания в Италии нежный образ.
Жена президента США Джилл Байден в рамках саммита G20 посетила Неаполь. Фотографы запечатлели, когда она выходила из автомобиля, ветер приподнял ее белое короткое платье и она сверкнула своими красивыми коленками.
Поверх платья первая леди надела лавандовый жакет, сочетав его с замшевыми сапогами. На шею она надела синий шарф.
Джилл посетила среднюю школу Министерства обороны США в Неаполе. Там она приняла участие в готовке равиоли в кулинарном классе. Перед этим жена президента надела зеленый фартук, чтобы не запачкаться.
Напомним, в рамках своего визита в Италию Джо и Джилл Байдены побывала на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане. Первая леди оделась согласно протоколу. На ней был черный костюм с леопардовым принтом от Adam Lippes, который состоял из платья-футляра длинны миди и приталенного жакета.
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