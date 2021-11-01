Вау, какая: 70-летняя Джилл Байден в коротком платье сверкнула красивыми коленками

Вау, какая: 70-летняя Джилл Байден в коротком платье сверкнула красивыми коленками

Первая леди США продемонстрировала во время пребывания в Италии нежный образ.

Жена президента США Джилл Байден в рамках саммита G20 посетила Неаполь. Фотографы запечатлели, когда она выходила из автомобиля, ветер приподнял ее белое короткое платье и она сверкнула своими красивыми коленками.

Джилл Байден / Associated Press

Поверх платья первая леди надела лавандовый жакет, сочетав его с замшевыми сапогами. На шею она надела синий шарф.

Джилл посетила среднюю школу Министерства обороны США в Неаполе. Там она приняла участие в готовке равиоли в кулинарном классе. Перед этим жена президента надела зеленый фартук, чтобы не запачкаться.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, в рамках своего визита в Италию Джо и Джилл Байдены побывала на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане. Первая леди оделась согласно протоколу. На ней был черный костюм с леопардовым принтом от Adam Lippes, который состоял из платья-футляра длинны миди и приталенного жакета.

Читайте также:

В строгом платье и с ярким шарфом: Джилл Байден с мужем отправилась в Рим

Повторила образ: Джилл Байден появилась на публике в любимом макси-платье

В шелковой юбке и кроссовках: Джилл Байден удивила нежным и модным образом

Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку