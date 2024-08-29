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Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции обожает белый цвет, поэтому часто в нем появляется на мероприятиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон перед церемонией открытия Паралимпийских игр приветствовали в Елисейском дворце в Париже мировых лидеров.

Для такого события первая леди выбрала эффектный аутфит в любимом белом цвете. На ней был укороченный жакет без воротника и со скрытыми застежками, под который она надела короткое платье, отлично подчеркнувшее ее стройные ноги.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ Брижит дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

У жены президента была объемная прическа каре, вероятно она была в парике, и макияж смоки-айс. Запястья Макрон украсила парными черными кожаными браслетами с ремешками и золотым браслетом-цепочкой, а пальцы – кольцами.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на церемонии, посвященной 80-летию освобождения села Борм-ле-Мимоза, предстала в белых свободных штанах, топе и идеально скроенном жакете с черными пуговицами.

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