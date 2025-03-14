Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон в платье с высокими разрезами продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции для государственного ужина подготовила изысканный образ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях, в Елисейском дворце, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В честь его визита они устроили государственный ужин.
Для такого события первая леди выбрала эффектный вечерний образ. На ней было темно-синее платье макси с воротником-стойкой, длинными рукавами и декоративными золотыми пуговицами. Талию Брижит подчеркнула черным поясом с металлической фурнитурой.
Наряд имел два высоких разреза, через которые она продемонстрировала свои стройные ноги.
Лук первая леди дополнила капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями на шпильках.
У госпожи Макрон была элегантная прическа, собранная сзади, любимый макияж смоки-айс, золотые серьги-кольца в ушах, браслеты и кольца на руках.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Брижит Макрон сфотографировали на фэшн-показе в Париже в кожаных штанах и в объятиях красавчика.
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