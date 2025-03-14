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Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон в платье с высокими разрезами продемонстрировала стройные ноги

Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон в платье с высокими разрезами продемонстрировала стройные ноги

Вау, какая: 71-летняя Брижит Макрон в платье с высокими разрезами продемонстрировала стройные ноги

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Первая леди Франции для государственного ужина подготовила изысканный образ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях, в Елисейском дворце, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В честь его визита они устроили государственный ужин.

Для такого события первая леди выбрала эффектный вечерний образ. На ней было темно-синее платье макси с воротником-стойкой, длинными рукавами и декоративными золотыми пуговицами. Талию Брижит подчеркнула черным поясом с металлической фурнитурой.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images
Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Наряд имел два высоких разреза, через которые она продемонстрировала свои стройные ноги.

Лук первая леди дополнила капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями на шпильках.

У госпожи Макрон была элегантная прическа, собранная сзади, любимый макияж смоки-айс, золотые серьги-кольца в ушах, браслеты и кольца на руках.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images
Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон сфотографировали на фэшн-показе в Париже в кожаных штанах и в объятиях красавчика.

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