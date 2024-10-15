Вау, какая: Брижит Макрон в вечернем платье с прозрачным верхом появилась на банкете

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон организовали в Елисейском дворце государственный ужин по случаю официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды.

Королева Матильда, король Филипп, Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Getty Images

Первая леди выбрала для такого события вечернее черное платье макси, которое имело прозрачные верх и рукава и было расшито стразами с флористическим мотивом. Наряд она дополнила туфлями-лодочками цвета металлик и таким же клатчем.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Getty Images

Брижит сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс, уши украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а пальцы – кольцами с драгоценными камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Президент Франции был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, во время церемонии встречи королевских супругов Бельгии Брижит Макрон предстала в пальто баклажанового оттенка и темно-синем платье миди с черным тканевым поясом.

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