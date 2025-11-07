- Дата публикации
Вау, какая: бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в цветочном платье появилась с мужем на мероприятии
Политик приехала в Великобританию на благотворительном мероприятии.
Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн появилась на благотворительном вечере The Albies в Лондоне. Туда она пришла в сопровождении своего мужа — телеведущего Кларка Гейфорда.
Политик выглядела стройной и роскошной.Она была одета в черное платье макси с нежным цветочным принтом. Наряд был без рукавов, имел воротник-халтер, американскую пройму и плиссированную юбку.
Волосы Джасинда собрала в низкий хвост и сделала макияж с блестящими тенями и красной помадой. Уши она украсила лаконичными серьгами-кольцами, а на руке было золотое кольцо.
Кларк был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Джасинда Ардерн получила награду из рук принца Уильяма в Виндзоре.