Вау, какая: бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в цветочном платье появилась с мужем на мероприятии

Политик приехала в Великобританию на благотворительном мероприятии.

Джасинда Ардерн с мужем

Джасинда Ардерн с мужем / © Associated Press

Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн появилась на благотворительном вечере The Albies в Лондоне. Туда она пришла в сопровождении своего мужа — телеведущего Кларка Гейфорда.

Джасинда Ардерн с мужем / © Associated Press

Политик выглядела стройной и роскошной.Она была одета в черное платье макси с нежным цветочным принтом. Наряд был без рукавов, имел воротник-халтер, американскую пройму и плиссированную юбку.

Джасинда Ардерн / © Associated Press

Волосы Джасинда собрала в низкий хвост и сделала макияж с блестящими тенями и красной помадой. Уши она украсила лаконичными серьгами-кольцами, а на руке было золотое кольцо.

Джасинда Ардерн / © Associated Press

Кларк был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Джасинда Ардерн получила награду из рук принца Уильяма в Виндзоре.

