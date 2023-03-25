Вау, какая: Джилл Байден в белоснежном костюме и ярких туфлях появилась на ужине

В рамках своего визита в Оттаву президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили гала-ужин в Канадском музее авиации и космоса. Мероприятие по случаю их приезда организовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот вечер первая леди выглядела невероятно. На ней был белоснежный костюм, состоявший из элегантного жакета и брюк-клеш, и топ.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл скомбинировала с атласными туфлями-лодочками цвета фуксии на шпильках, украшенными блестящими бантами.

Миссис Байден сделала аккуратную прическу и вечерний макияж с акцентом на глазах. На шее у нее было ожерелье и подвески на цепочках, а в ушах – элегантные серьги.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Позже папарацци запечатлели, как первая леди шла на борт Air Force One в международном аэропорту Оттавы, чтобы полететь с мужем в Уилмингтон. Она укуталась в белую шаль.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А из самолета на базе национальной гвардии Делавера в Нью-Касли Джилл вышла в том же наряде, но туфли она сменила на удобные белые кеды.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, миссис Байден на встречу с супругами Трюдо у коттеджа Ридо надела голубое платье по фигуре с таким же поясом на талии. Наряд имел V-образный вырез и имитацию лацканов с россыпью стразов.

Читайте также: