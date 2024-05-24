Вау, какая: Джилл Байден в платье цвета индиго с обнаженными плечами предстала на государственном ужине

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили в Белом доме государственный ужин по случаю визита в Вашингтон президента Кении Уильяма Руто с супругой Рэйчел Руто.

Уильяма и Рэйчел Руто, Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Для такого случая Джилл выбрала эффектный аутфит, в котором выглядела невероятно. Она надела вечернее платье по фигуре цвета индиго от бренда Sergio Hudson, расшитое пайетками и бисером. Наряд имел обнаженную линию плеч и атласную драпировку на руках и туловище. Обута она была в блестящие туфли на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила элегантной прической, макияжем смоки-айс, французским маникюром и бриллиантово-сапфировыми украшениями.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

На президенте был черный костюм, белая рубашка, черная бабочка и черные туфли.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на званом ужине в Белом доме появилась в платье с цветами из бисера.

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