Вау, какая эффектная: Джилл Байден в цветочном платье и жакете цвета фуксии приехала в Пуэрто-Рико

Джилл Байден приехала в Пуэрто-Рико, чтобы встретиться с семьями военных в Сан-Хуане.

Там она появилась в эффектном ярком образе. На ней было платье-футляр с цветочным принтом и твидовый жакет цвета фуксии с одной пуговицей и цветочной подкладкой.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит первая леди дополнила любимыми бежевыми лакированными слингбэками от бренда Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала укладку, макияж с акцетом на глазах, уши украсила большими жемчужными серьгами-пусетами, шею – золотой деликатной цепочкой с жемчугом, а руки – золотыми браслетами и кольцами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в фиолетовом пальто, украшениях и на шпильках приняла участие в предвыборном мероприятии в Филадельфии.

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