ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
8562
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая эффектная: королева Мэри посетила открытие парламента

Королевская чета Дании посетила сегодня открытие сессии парламента в Копенгагене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Открытие датского парламента — одна из ключевых дат в дворцовом календаре. Каждый первый вторник октября спикер проводит церемонию открытия в присутствии монарха.

Королева Мэри предстала в ансамбле из двух частей, состоящий из жакета и юбки-карандаш, с некоторыми отличительными деталями, которые делают его мгновенно узнаваемым, такими как асимметричный подол жакета с баской от Roland Mouret. На голове у Мэри был ободок в тон.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Чтобы завершить этот безупречный образ, Мэри выбрала аксессуары того же бордового цвета, включая элегантные туфли на шпильках, перчатки и шляпку-фасинатор, требуемую протоколом мероприятия.

Ярким цветовым акцентом стала ее черная сумка. Также королева Мэри выбрала небольшие бриллиантовые серьги-гвоздики и брошь, где бирюзовые камни занимали центральное место.

Принцесса Бенедикте, королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Принцесса Бенедикте, королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева была не единственной, кто был в центре внимания этим утром в датском парламенте и на церемонии, проходившей во дворце Кристиансборг. Короля с королевой сопровождала принцесса Бенедикте – сестра королевы Маргрете II.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie