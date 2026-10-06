Вау, какая эффектная: королева Мэри посетила открытие парламента

Королева Мэри / © Getty Images

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Открытие датского парламента — одна из ключевых дат в дворцовом календаре. Каждый первый вторник октября спикер проводит церемонию открытия в присутствии монарха.

Королева Мэри предстала в ансамбле из двух частей, состоящий из жакета и юбки-карандаш, с некоторыми отличительными деталями, которые делают его мгновенно узнаваемым, такими как асимметричный подол жакета с баской от Roland Mouret. На голове у Мэри был ободок в тон.

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Королева Мэри / © Getty Images

Чтобы завершить этот безупречный образ, Мэри выбрала аксессуары того же бордового цвета, включая элегантные туфли на шпильках, перчатки и шляпку-фасинатор, требуемую протоколом мероприятия.

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Ярким цветовым акцентом стала ее черная сумка. Также королева Мэри выбрала небольшие бриллиантовые серьги-гвоздики и брошь, где бирюзовые камни занимали центральное место.

Принцесса Бенедикте, королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева была не единственной, кто был в центре внимания этим утром в датском парламенте и на церемонии, проходившей во дворце Кристиансборг. Короля с королевой сопровождала принцесса Бенедикте – сестра королевы Маргрете II.

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